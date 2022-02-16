"Велике будівництво" нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Херсона практично завершено – ОДА

У Міжнародному аеропорту "Херсон" реконструкція злітно-посадкової смуги, що проводиться за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", практично завершилася. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

"Наразі на оновленій ЗПС вже нанесено розмітку! Цієї події чекали всі роки експлуатації злітно-посадкової смуги і лише завдяки програмі "Велике будівництво" розпочалася реконструкція", — написав голова обласної адміністрації.

У ході реконструкції злітно-посадкової смуги Херсонського аеропорту її довжина збільшилася до 2600 метрів, а ширина — з 42 до 60 метрів.

З новими параметрами міжнародний аеропорт "Херсон" зможе приймати літаки Boeing 737-800, 900 та Airbus A321 по 10-12 рейсів на день, що значно збільшить пасажиропотік.

Нагадаємо, про скоре відкриття аеропорту в Херсоні повідомив і заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко. За його інформацією, цього року буде реконструйовано також аеропорти у Вінниці, Житомирі, Кривому Розі, Полтаві, Рівному та Чернівцях.