В Сумах по президентской программе откроют урбан-парк со скалодромом европейского уровня

Урбан-парк в Сумах, который создадут в этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет оснащен скалодромом. Об этом сообщил руководитель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в ходе пресс-конференции, посвященной восхождению региональной экспедиции Сумщины на Эверест.

"Уже могу анонсировать, что в городе Сумы будет создан в этом году новый урбан-парк. Мы – едва ли не единственная область, где будет установлен под открытым небом на территории урбан-парка скалодром европейского уровня", — рассказал глава области.

Живицкий добавил, что использование скалодрома будет бесплатным как для воспитанников спортивных клубов и спортивных школ, так и для всех желающих.

Он также объяснил, что уже скоро альпинисты из Сумщины попытаются подняться на гору Эверест. Участие в историческом подъеме на высшую точку планеты примут воспитанники сумского спортклуба "Абалаковец" Владимир Рошко и Александр Сумцов.

"До сегодняшнего дня на этой вершине побывали около двух десятков украинцев за всю историю. Никто из Сумщины до сих пор не был на вершине Эвереста", — отметил Живицкий.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в рамках президентской программы в 30 городах Украины должны создать 30 урбан-парков. В таких урбан-парках планируется разместить бетонный скейт-парк, памп-трек, площадки для стрит-дэнса, стрит-футбола, стрит-бола, зоны для стрит-воркаута, паркур-трасса и йоги.