В Сумах за президентською програмою відкриють урбан-парк зі скеледромом європейського рівня

Урбан-парк у Сумах, який буде створено цього року в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", буде оснащено скеледромом. Про це повідомив керівник Сумської ОДА Дмитро Живицький в ході пресконференції, присвяченої сходженню регіональної експедиції Сумщини на Еверест.

"Вже можу анонсувати, що у місті Суми буде створений в цьому році новий урбан-парк. Ми – чи не єдина область, де буде встановлено під відкритим небом на території урбан-парку скеледром європейського рівня", — розповів очільник області.

Живицький додав, що користування скеледромом буде безкоштовним як для вихованців спортивних клубів та спортивних шкіл, так і для всіх бажаючих.

Він також пояснив, що вже незабаром альпіністи із Сумщини спробують піднятися на гору Еверест. Участь в історичному підйомі на найвищу точку планети візьмуть вихованці сумського спортклубу "Абалаковець" Володимир Рошко та Олександр Сумцов.

"До сьогоднішнього дня на цій вершині побували близько двох десятків українців за всю історію. Ніхто з Сумщини досі не був на вершині Евересту", — зазначив Живицький.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року в рамках президентської програми у 30 містах України мають створити 30 урбан-парків. В таких урбан-парках планують розмістити бетонний скейт-парк, памп-трек, майданчики для стріт-денсу, стріт-футболу, стріт-болу, зони для стріт-воркауту, паркур-траса та йоги.