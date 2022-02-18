Укр

В Николаевской области по программе "Большая стройка" финиширует обновление участка трассы Н-11 Днепр — Николаев

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Николаевской области по программе "Большая стройка" финиширует обновление участка трассы Н-11 Днепр — Николаев Новость обновлена 18 февраля 2022, 12:02

В Николаевской области скоро завершится обновление шестикилометрового отрезка трассы Н-11 Днепр — Николаев (км 308+500 — км 314+000). Дорожное покрытие на участке возобновлено, подрядчик сосредоточился на мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения. Ремонт дороги осуществляется в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

"Дорога Н-11 Днепр — Николаев в прошлом была одной из самых плохих в Украине. Теперь это современная и безопасная трасса. В течение 2020-2021 годов отремонтировано 76 км. В новом ремонтно-строительном сезоне улучшение дороги продолжится", — говорится в сообщении.

Благодаря благоприятным погодным условиям начать работу удалось на две недели раньше, чем планировалось. В частности, на перекрестке Воскресенское — Гороховка смонтировали фундаменты и устанавливают на них 28 электрических опор. Скоро перекресток будет иметь современное освещение, которое заработает согласно графику в марте.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил среди планов по развитию дорожной инфраструктуры на юге Украины на этот год старт масштабного обновления дороги Киев — Одесса и южного транспортного коридора, соединяющего Одессу, Николаев, Херсон и Мариуполь.

Теги:
#Николаевщина #Большаястройка #Программазеленского #ремонтдорог
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