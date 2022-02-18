На Миколаївщині за програмою "Велике будівництво" фінішує оновлення відрізку траси Н-11 Дніпро — Миколаїв

На Миколаївщині скоро завершиться оновлення шестикілометрового відрізку траси Н-11 Дніпро — Миколаїв (км 308+500 — км 314+000). Дорожнє покриття на ділянці вже відновлено, підрядник зосередився на заходах з підвищення безпеки дорожнього руху. Ремонт дороги здійснюється в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Укравтодор.

"Дорога Н-11 Дніпро — Миколаїв у минулому була однією з найгірших в Україні. Зараз це сучасна та безпечна траса. Упродовж 2020-2021 років відремонтовано 76 км. У новому ремонтно-будівельному сезоні поліпшення дороги продовжиться", — йдеться у повідомленні.

Завдяки сприятливим погодним умовам розпочати роботи вдалося на два тижні раніше, ніж планувалося. Зокрема, на перехресті Воскресенське — Горохівка змонтували фундаменти та встановлюють на них 28 електричних опор. Незабаром перехрестя матиме сучасне освітлення, яке запрацює згідно з графіком у березні.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко назвав серед планів з розбудови дорожньої інфраструктури на півдні України на цей рік старт масштабного оновлення дороги Київ — Одеса та південного транспортного коридору, що з’єднає Одесу, Миколаїв, Херсон і Маріуполь.