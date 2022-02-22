"Большая стройка": новый мост через Днестр сократит путь между Киевом и Кишиневом до 5-6 часов

Ямпольский мост через реку Днестр, строительство которого на днях стартовало на украино-молдавской границе, позволит сократить время в пути между Киевом и Кишиневом до 5-6 часов. Он также обеспечит кратчайший путь из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко.

Возведение Ямпольского моста является одним из приоритетов программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2022 году.

"Лично проверил ход выполнения работ. Мостостроители подрядной организации работают в круглосуточном режиме. На объекте завершены все необходимые подготовительные работы, выкуплены необходимые земельные участки, разработана проектная документация и согласована точка примыкания моста с молдавской стороной", – написал Ивко в сети Facebook.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день произведен монтаж завода бетонных изделий, производственная мощность которого достигает 113 м³ в час. Этот завод будет удовлетворять первоочередные потребности в качественном бетоне на этапе буровых работ.

После завершения строительства Ямпольский мост вместе со съездами будет иметь в длину 1409 метров, эстакада через реку – 700 метров. Высота опор (их всего будет 24) будет достигать 50 метров, сообщает Ивко.

Замглавы Укравтодора напоминает, что пока добраться до села Косеуц на территории Молдовы можно только старой переправой.

"Однако у граждан вскоре появится альтернатива, которая не только даст толчок развитию транспортно-транзитного потенциала Винницкой области, но и всей страны", – подчеркнул Ивко.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко информировал о том, что в планах программы на текущий год – 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.