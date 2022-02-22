"Велике будівництво": новий міст через Дністер скоротить шлях між Києвом та Кишиневом до 5-6 годин

Ямпільський міст через річку Дністер, будівництво якого днями стартувало на україно-молдавському кордоні, дозволить скоротити час у дорозі між Києвом та Кишиневом до 5-6 годин. Він також забезпечить найкоротший шлях з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Про це повідомив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

Зведення Ямпільського мосту є одним із пріоритетів програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2022 році.

"Особисто перевірив хід виконання робіт. Мостобудівники підрядної організації працюють в цілодобовому режимі. На об’єкті завершено всі необхідні підготовчі роботи, викуплено необхідні земельні ділянки, розроблено проєктну документацію та узгоджено точку примикання мосту з молдовською стороною", – написав Івко в мережі Facebook.

Він додав, що станом на зараз звершено монтаж заводу бетонних виробів, виробнича потужність якого сягає 113 м³ на годину. Цей завод задовольнятиме першочергові потреби у якісному бетоні на етапі ведення бурових робіт.

Після звершення будівництва Ямпільський міст разом зі з’їздами матиме довжину 1409 метрів, естакада через ріку – 700 метрів. Висота опор (їх усього буде 24) сягатиме 50 метрів, інформує Івко.

Заступник голови Укравтодору нагадує, що поки дістатися до села Косеуць на території Молдови можна лише старою переправою.

"Однак у громадян невдовзі з’явиться альтернатива, яка не тільки дасть поштовх розвитку транспортно-транзитного потенціалу Вінницької області, але й всієї країни", – наголосив Івко.

Раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко інформував про те, що у планах програми на цей рік – 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.