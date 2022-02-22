Рус

"Велике будівництво": новий міст через Дністер скоротить шлях між Києвом та Кишиневом до 5-6 годин

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
"Велике будівництво": новий міст через Дністер скоротить шлях між Києвом та Кишиневом до 5-6 годин

Ямпільський міст через річку Дністер, будівництво якого днями стартувало на україно-молдавському кордоні, дозволить скоротити час у дорозі між Києвом та Кишиневом до 5-6 годин. Він також забезпечить найкоротший шлях з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.

Про це повідомив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

Зведення Ямпільського мосту є одним із пріоритетів програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2022 році.

"Особисто перевірив хід виконання робіт. Мостобудівники підрядної організації працюють в цілодобовому режимі. На об’єкті завершено всі необхідні підготовчі роботи, викуплено необхідні земельні ділянки, розроблено проєктну документацію та узгоджено точку примикання мосту з молдовською стороною", – написав Івко в мережі Facebook.

Він додав, що станом на зараз звершено монтаж заводу бетонних виробів, виробнича потужність якого сягає 113 м³ на годину. Цей завод задовольнятиме першочергові потреби у якісному бетоні на етапі ведення бурових робіт.

Після звершення будівництва Ямпільський міст разом зі з’їздами матиме довжину 1409 метрів, естакада через ріку – 700 метрів. Висота опор (їх усього буде 24) сягатиме 50 метрів, інформує Івко.

Заступник голови Укравтодору нагадує, що поки дістатися до села Косеуць на території Молдови можна лише старою переправою.

"Однак у громадян невдовзі з’явиться альтернатива, яка не тільки дасть поштовх розвитку транспортно-транзитного потенціалу Вінницької області, але й всієї країни", – наголосив Івко.

Раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко інформував про те, що у планах програми на цей рік – 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

Теги:
#Великебудівництво #Програмазеленського #новідороги #ямпільськийміст
Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява
Суспільство
Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява
Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява
Дата публікації
Категорія
Техніка може прямувати до лінії розмежування
На Донбасі помітили колону військової техніки без розпізнавальних знаків: що кажуть очевидці (відео)
Дата публікації
Категорія
Засідання ООН розпочалося о 4:00 за Києвом
"Росія створила привід для вторгнення": на екстреному засіданні Ради безпеки ООН говорили про Україну (ключові заяви)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
"Ми на своїй землі": Зеленський звернувся до України після визнання Путіним "ДНР"-"ЛНР"
Дата публікації
Категорія
ОТРК "Іскандер" можуть стати головною ударною силою ЗС РФ у майбутній війні
"Росіянам довіряти не можна": чим Донбас нагадує Грузію-2008 і чи слід чекати на велику війну з РФ