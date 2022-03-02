"Орки бежали конно-пешим способом": всю Николаевщину удалось отбить от оккупантов

Граждане голыми руками останавливали русских военных и забирали у них технику.

На шестой день войны против Украины российские оккупанты пытались захватить Николаевскую область, однако им ничего не удалось. Все населенные пункты области находятся под контролем украинской армии.

О таком положении дел по состоянию на 21:10, 1 марта сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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"Я восхищен и горжусь каждым! Наши люди преградили путь технике. Голыми руками останавливали! В Баштанке и Снегиревке гражданские взяли в плен и разбили российских военных!", — написал мэр Николаева.

Он добавил, что оккупанты бежали от людей "конно-пешим способом", бросая при этом свою технику и даже жгли ее.

Благодаря совместным усилиям военных Украины и наших граждан всю область удалось отбить от захватчиков и все населенные пункты Николаевщины находятся под контролем Украины.

"Сегодня ночь, когда в селах Николаевской области появится много новой техники", — добавил Виталий Ким.

Добавим, что украинская армия в борьбе за Николаевщину потеряла один вертолет, но оба пилота выжили. Несмотря на это, нашим военным удалось завоевать два трофея — территориальная оборона Баштанки забрала у оккупантов два бронетранспортера (БТР).

Ранее "Телеграф" сообщал, что десятки городов встретили оккупантов не хлебом-солью, как они надеялись, а пулями, боем и баннерами с уже крылатой фразой "Русский корабль, иди на х*й". Жесткий отпор врагам дали в Николаеве, Ровно, Сумах, Киевщине и других уголках Украины.