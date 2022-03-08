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ООН поможет организовать размещение временных переселенцев на Львовщине – ОВГА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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ООН поможет организовать размещение временных переселенцев на Львовщине – ОВГА Новость обновлена 08 марта 2022, 09:36

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поможет организовать во Львовской области комфортные условия для вынужденных переселенцев. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"С представительницей Управления Каролиной Линдхольм Биллинг мы договорились начать сотрудничество по размещению временно перемещенных лиц на базе помещений, которые есть в области, но требуют дополнительного устройства для комфорта людей", – говорит он.

Также, по словам Козицкого, планируется создание палаток для временных переселенцев вблизи международных пунктов пропуска, ведь ситуация с наплывом людей наиболее сложная.

"Думаем над размещением временных палаток в крупнейших четырех городах области, где цель создать, подобные львовскому, центры помощи переселенцам. Это позволило бы снизить нагрузку на Львов", – объясняет глава области.

Отдельным проектом планируется создание модульных домов для длительного проживания лиц, оставшихся без крова из-за войны. Этой инициативой будет заниматься Министерство по делам ветеранов Украины.

Козицкий напомнил, что с начала войны на Львовщину прибыли почти 110 тысяч человек, поэтому вопрос их размещения стоит очень остро.

Теги:
#ООН #Война #Львовщина #Переселенцы
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