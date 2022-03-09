Эвакуация из Сум продолжится сегодня, 9 марта – ОП

В среду, 9 марта, продолжится эвакуация из Сум – с 9.00 до 21.00 будет работать гуманитарный коридор. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"К эвакуации будут привлечены автобусы, также можно двигаться в колонне частным авто", — отметил он. Водителей просят брать с собой максимальное количество людей.

Заместитель руководителя Офиса Президента также напомнил, что во вторник, 8 марта, состоялось два этапа эвакуации из Сум, которые завершились успешно.

"Около 5 000 человек и более 1 000 частных автомобилей уже в безопасности!", — подчеркнул он.

Людей эвакуировали двумя колоннами автобусов (в общей сложности — 61 автобус), прибывших на Полтавщину. Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта.

Тимошенко отметил, что по желанию люди смогут остаться в Полтаве или продолжить эвакуацию во Львов. Так, в частности, 1100 иностранных студентов продолжат эвакуацию из Полтавы поездом во Львов.