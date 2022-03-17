На Закарпатье получили 500 заявок на релокацию бизнеса - ОВА

500 заявок на релокацию бизнеса из других областей Украины получила Закарпатская ОВА. С 300 предприятиями отлажена устойчивая коммуникация. 120 уже приняли решение переехать в область, из них 4 возобновили работу на новом месте.

Об этом сообщает глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита. По его оценке, это лучший показатель в Украине.

"Мы приняли непростой вызов по созданию на Закарпатье достойных условий для перемещения предприятий и бизнеса с территорий, где ведутся активные боевые действия. Для этого было создано отдельное подразделение. Такого опыта нет ни в одной области, поэтому делаем все в соответствии с условиями военного положения", — отметил Виктор Микита.

Он также выразил благодарность представителям бизнеса за доверие, а команде — за самоотверженность и профессионализм.