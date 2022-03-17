На Закарпатті отримали 500 заявок на релокацію бізнесу - ОВА

500 заявок на релокацію бізнесу з інших областей України отримала Закарпатська ОВА. З 300 підприємствами налагоджена стійка комунікація. 120 вже прийняли рішення переїхати до області, з них 4 відновили роботу на новому місці.

Про це повідомляє голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його оцінкою, це найкращій показник в Україні.

"Ми прийняли непростий виклик щодо створення на Закарпатті гідних умов для переміщення підприємств та бізнесу з територій, де ведуться активні бойові дії. Для цього створили окремий підрозділ. Такого досвіду не має жодна область, тож робимо все відповідно до умов воєнного стану", — зазначив Микита.

Він також висловив подяку представникам бізнесу за довіру, а команді – за самовідданість та професіоналізм.