52 предприятия подали заявки на перемещение производства в Тернопольскую область - ОВА

Департамент экономики Тернопольской ОВА прорабатывает 52 заявки по размещению в области предприятий из пострадавших от боевых действий регионов. Для 20 предприятий уже нашли помещения, сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш.

По его словам, недавно в Тернопольской области начало работу швейное предприятие из Киева.

"Это уже третье производство, которое перенесло к нам свои мощности и наладило производственный процесс", — рассказал Труш.

Для удобства предпринимателей в ОВА сформирован список объектов недвижимости, в которых могут быть размещены бизнесы. Таким образом, владельцы предприятий могут ознакомиться с кратким описанием объекта недвижимости и контактами ответственных лиц.

"Сейчас уже есть предложения по 45 помещениям и земельным участкам в 5 территориальных громадах Тернопольщины", — отметил Труш.