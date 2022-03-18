Укр

52 предприятия подали заявки на перемещение производства в Тернопольскую область - ОВА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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52 предприятия подали заявки на перемещение производства в Тернопольскую область - ОВА Новость обновлена 18 марта 2022, 10:02

Департамент экономики Тернопольской ОВА прорабатывает 52 заявки по размещению в области предприятий из пострадавших от боевых действий регионов. Для 20 предприятий уже нашли помещения, сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш.

По его словам, недавно в Тернопольской области начало работу швейное предприятие из Киева.

"Это уже третье производство, которое перенесло к нам свои мощности и наладило производственный процесс", — рассказал Труш.

Для удобства предпринимателей в ОВА сформирован список объектов недвижимости, в которых могут быть размещены бизнесы. Таким образом, владельцы предприятий могут ознакомиться с кратким описанием объекта недвижимости и контактами ответственных лиц.

"Сейчас уже есть предложения по 45 помещениям и земельным участкам в 5 территориальных громадах Тернопольщины", — отметил Труш.

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