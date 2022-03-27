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Сегодня будут работать гуманитарные коридоры из Мариуполя и Бердянска – ОП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Сегодня будут работать гуманитарные коридоры из Мариуполя и Бердянска – ОП Новость обновлена 27 марта 2022, 11:08

27 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по нескольким направлениям, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Направления следующие:

  • Мариуполь – Запорожье – эвакуация на собственном транспорте;
  • Бердянск – Запорожье – эвакуация на автобусах;
  • Рубежное – Бахмут. Здесь эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и в районе железнодорожного вокзала города.

В Бердянск выехали 15 автобусов для централизованной эвакуации, информирует Тимошенко. В городе сборы проходят возле Спорткомплекса на ул. Мелитопольское шоссе, 27. Адрес для дозаправки: ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

"В Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам предоставляется необходимая помощь", — отмечает заместитель руководителя ОП.

Телефоны штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск: 0615336276, 0615335252, 0975515917, 0504397529.

В городе Запорожье: 0952204111, 0672204112, 0800503508.

Теги:
#Эвакуация #Російська Агресія #гумкоридоры
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