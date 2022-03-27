Сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори з Маріуполя та Бердянська – ОП

27 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за кількома напрямками, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Напрямки є такими:

Маріуполь – Запоріжжя – евакуація на власному транспорті;

Бердянськ – Запоріжжя – евакуація на автобусах;

Рубіжне – Бахмут. Тут евакуація проходитиме вулицями Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та районом залізничного вокзалу міста.

До Бердянська виїхали 15 автобусів для централізованої евакуації, інформує Тимошенко. В місті збори відбуватимуться біля Спорткомплексу, що на вул. Мелітопольське шосе, 27. Адреса для дозаправки: вул. Мелітопольське шосе, 87б.

"В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога", – зазначає заступник керівника ОП.

Телефонні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: 0615336276, 0615335252, 0975515917, 0504397529.

У місті Запоріжжя: 0952204111, 0672204112, 0800503508.