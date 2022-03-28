Укр

"Готовимся обеспечить продовольственную безопасность Украины": Полтавщина засеет 1,4 млн га полей

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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"Готовимся обеспечить продовольственную безопасность Украины": Полтавщина засеет 1,4 млн га полей Новость обновлена 28 марта 2022, 10:22

Аграрии Полтавщины активно готовятся к проведению весенне-полевых работ, в рамках которых в этом году планируется засеять 1,4 млн га полей. Таким образом, область будет обеспечивать продовольственную безопасность Украины.

Подробнее о посевной рассказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Совет обороны области принял комплекс решений, чтобы способствовать посевной кампании в условиях военного времени. В частности, для передвижения техники во время комендантского часа и через блокпосты не нужны спецразрешения, работники и техника, задействованные в посевной кампании, бронируются от мобилизации и изъятия, создана база данных о наличии семян и удобрений, а также сформирован резерв горючего", – отметил он.

Также Лунин сообщил о создании Штаба посевной кампании, который будет заниматься аграриями и решать их вопросы.

Отдельно областной глава рассказал и о работе на "экономическом фронте".

"Будем работать над тем, чтобы наши предприятия получили госзаказ. Половина заведений питания и заведений сферы услуг в Полтавской области уже работают. Предприятия легкой промышленности уже загружены на 60%. Но должны продолжать увеличивать мощности", – сказал он и подчеркнул, что Президент, правительство и парламент создали для этого все необходимые условия.

Теги:
#Сельское хозяйство #Война #Предпринимательство #Посевная #Полтавщина
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