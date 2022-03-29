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Компания из Днепра, ежедневно шьющая для переселенцев по 300 матрасов, перевозит производство на Львовщину

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Компания из Днепра, ежедневно шьющая для переселенцев по 300 матрасов, перевозит производство на Львовщину Новость обновлена 29 марта 2022, 11:08

Одно из крупнейших в Украине предприятий по изготовлению матрасов переезжает из Днепра во Львовскую область. В первые недели вторжения россии в Украину эта компания раздавала матрацы людям, которые скрывались от бомбардировок и обстрелов. Впоследствии предприятие начало шить социальные матрасы для вынужденно перемещенных украинцев.

О релокации днепровского социально ответственного бизнеса на территорию Львовщины рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, каждый день работники этого предприятия отгружают для волонтерских организаций до 300 матрасов.

"Теперь это предприятие, одно из самых больших в Украине в своей нише, переезжает во Львовскую область. Адрес не называю", — сказал Козицкий.

Компания перевозит во Львовскую область более сотни работников. Также будет создано около 200 новых рабочих мест.

После победы предприятие оставит филиал во Львовской области. Также в планах – возобновить полноценную работу на Киевщине и Днепропетровщине.

"С такими сознательными предпринимателями Украина будет точно процветать", — добавил Козицкий.

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