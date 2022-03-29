Компанія з Дніпра, яка щодня шиє для переселенців по 300 матраців, перевозить виробництво на Львівщину

Одне з найбільших в Україні підприємств із виготовлення матраців переїжджає із Дніпра на Львівщину. У перші тижні вторгнення рф в Україну ця компанія роздавала матраци людям, які ховались від бомбардувань та обстрілів. Згодом підприємство почало шити соціальні матраци для вимушено переміщених українців.

Про релокацію дніпровського соціально відповідального бізнесу на територію Львівщини розказав голова Львьвської ОВА Максим Козицький.

За його словами, щодня працівники цього підприємства відвантажують для волонтерських організацій до 300 матраців.

"Тепер це підприємство, одне з найбільших в Україні у своїй ніші, переїжджає у Львівську область. Адреси не називаю", — сказав Козицький.

Компанія перевозить до Львьвськох області понад сотню працівників. Також створить близько 200 нових робочих місць.

Після перемоги підприємство залишить філію на Львівщині. Також у планах – відновити повноцінну роботу на Київщині та Дніпропетровщині.

"З такими свідомими підприємцями Україна точно процвітатиме", — додав Козицький.