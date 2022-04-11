В течение недели на Черниговщине обустроят две временные переправы – Укравтодор

В Черниговской области вместо разрушенных российскими оккупантами мостов уже в течение нескольких дней будут построены две временные переправы , сообщил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Возле села Смолин на дороге Р-69 Киев-Вышгород-Десна-Чернигов новая переправа должна появиться уже через 3 дня. На строительство переправы возле села Яблоневка на этой дороге, по словам Ивко, понадобится 7 дней.

"Далее будем работать на дороге Н-27 Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч у села Киселевка", — рассказал замглавы Укравтодора.

Он также сообщил, что дорожники уже успели восстановить временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск и приступили к уборке трассы М-01 Киев-Чернигов, которая является главным маршрутом для сообщения со столицей.