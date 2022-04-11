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В течение недели на Черниговщине обустроят две временные переправы – Укравтодор

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В течение недели на Черниговщине обустроят две временные переправы – Укравтодор Новость обновлена 11 апреля 2022, 15:06

В Черниговской области вместо разрушенных российскими оккупантами мостов уже в течение нескольких дней будут построены две временные переправы, сообщил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Возле села Смолин на дороге Р-69 Киев-Вышгород-Десна-Чернигов новая переправа должна появиться уже через 3 дня. На строительство переправы возле села Яблоневка на этой дороге, по словам Ивко, понадобится 7 дней.

"Далее будем работать на дороге Н-27 Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч у села Киселевка", — рассказал замглавы Укравтодора.

Он также сообщил, что дорожники уже успели восстановить временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск и приступили к уборке трассы М-01 Киев-Чернигов, которая является главным маршрутом для сообщения со столицей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о начале функционирования временной переправы в селе Романовка, соединившей Киев с Ирпенем, Бучей, Гостомелем и Ворзелем.

Теги:
#Черниговская область #Дороги #Война #Укравтодор
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