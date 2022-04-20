Укр

В Киевской области открыты три временные переправы, еще восемь строятся – Кубраков

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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В Киевской области открыты три временные переправы, еще восемь строятся – Кубраков Новость обновлена 20 апреля 2022, 09:37

В Киевской области уже функционируют три временные переправы, расположенные в Стоянке, Романовке и Катюжанке. Также на 6 переправах движение восстановлено, а еще 8 переправ сейчас строится.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель и Ирпень – все населенные пункты в пригородах Киева были оккупированы российскими военными. В этих городках велись ожесточенные бои, но сегодня, уже на освобожденных территориях, ежедневно работаем над тем, чтобы как можно быстрее расчистить улицы", – говорит он.

По его словам, начиная с 5 апреля дорожные бригады вместе с волонтерами и коммунальщиками убрали уже 170 км улиц.

"Фокусируемся не только на важных логистических маршрутах, но и там, где враг уничтожал инфраструктуру: дороги, пешеходные переходы, барьерное ограждение, шумовые экраны", — добавил министр.

Больше всего работ было проведено на Житомирской трассе, где уже расчищено более 100 км. Также на трассе М-07 Киев – Ковель было очищено 35 км. Среди региональных и территориальных путей расчищено уже 30 км.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделен миллиард гривен. Киевская область из них получила 400 млн грн.

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#Инфраструктура #Война #Киевщина
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