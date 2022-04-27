На Волыни осталось 4 000 свободных мест для размещения переселенцев — ОВА

В Волынской области готовы предложить для размещения вынужденно перемещенных лиц 4 000 мест. Это варианты в частном секторе, гостиницах, коммунальных заведениях, хостелах и т.д, сообщает глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"С начала полномасштабной войны Волынь приняла и обеспечила необходимым 60 948 внутренне перемещенных лиц. За минувшие сутки расселено более 600 внутренних переселенцев", — отметил он.

Статус ВПЛ (вынужденно перемещенных лиц) на Волыни, по словам Погуляйко, получили 52 402 человека: 33 528 женщин, 18 874 мужчины и 16 914 детей.

"Если вы нуждаетесь в помощи на период военного положения или есть предложения по решению конкретных вопросов, звоните в Координационный центр Волыни. Телефоны: 068 233 46 08, 096 881 80 91. График работы: 8.00 до 20.00 (кроме периодов объявления тревоги)", — пишет Погуляйко.

Недавно заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что для размещения ВПЛ планируется построить несколько десятков тысяч квартир в 10 областях.