Ирпень соединили с водопроводной системой Киева – Тимошенко

Коммунальщики завершили прокладку водопровода из Ирпеня в Киев, соединив город с водопроводной системой столицы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Завершена прокладка водопровода в Ирпень. Отныне город соединен с водопроводной системой Киева, вода в Ирпень будет поставляться из столичных водопроводных станций", – отметил он.

Централизованное водоснабжение восстановлено и в других населенных пунктах Киевской области.

"В селе Михайловка-Рубежовка и Немешаевской ТГ полностью восстановлено предоставление услуг централизованного водоснабжения. В селах Иванковской ТГ в 34 населенных пунктах из 42 снова есть вода", – подчеркнул Тимошенко.

В свою очередь, продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения. В частности, восстановлено распределение газа в 111 населенных пунктах.

"За минувшие сутки аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение в таких населенных пунктах Бучанского района: Нежиловичи, Наливайковка, Бондарня, Мирча. В селах Вышгородского района: Новые Макалевичи, Пески, Степановка, Карпиловка, Романовка, Черемошна", – рассказал заместитель руководителя ОП.

Кроме того, ведутся работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. По словам Тимошенко, по состоянию на сегодняшний день возобновлено движение на 12 временных переправах, а специалисты Укравтодора начали уборку улиц в Горенке. Сейчас ведутся работы еще на четырех переправах.

Также проводятся работы по разминированию ранее оккупированных территорий и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

"В течение суток пиротехническими подразделениями обследовано более 500 га территории Киевщины и обезврежено 404 взрывоопасных предмета", – заявил Тимошенко.

Как ранее отмечал министр инфраструктуры Александр Кубраков, для восстановления разрушенных мостов в Киевской области, по предварительным оценкам, необходимо будет 2-3 месяца.