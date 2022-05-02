Укр

В Харьковской области от сожженной техники очищено более 100 км дорог

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Харьковской области от сожженной техники очищено более 100 км дорог Новость обновлена 02 мая 2022, 14:16

В Харьковской области от сожженной техники и других последствий российского вторжения очищено более 100 км дорог. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог области.

Как отмечается в сообщении пресс-службы харьковской САД, на месте разрушенных мостов области дорожники возводят временные объезды.

"В настоящее время сделаны временные объезды 2 искусственных сооружений на автомобильной дороге Т-21-11 Чугуев-Печениги-Великий Бурлук, — говорится в сообщении ведомства на Facebook. — На первом объекте устроено 250 п.м. временной дороги, на втором – 150 п.м. временной дороги".

Также в харьковской САД сообщили, что по состоянию на утро 2 мая на дорогах области ликвидировано 40 299 кв.м. ямочности.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате военных действий повреждено 23 тыс. км дорог. Из них 8 тыс. км – это дороги государственного значения.

Теги:
#Дороги #Укравтодор #Харьковщина #Кубраков
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