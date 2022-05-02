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На Харківщині від спаленої техніки очищено більше 100 км доріг

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Харківщині від спаленої техніки очищено більше 100 км доріг Новина оновлена 02 травня 2022, 14:16

У Харківській області від спаленої техніки та інших наслідків російського вторгнення очищено більше 100 кілометрів доріг. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг області.

Як зазначається у повідомлення пресслужби харківської САД, на місці зруйнованих мостів області дорожники зводять тимчасові об’їзди.

"Наразі зроблені тимчасові об’їзди 2 штучних споруд на автомобільній дорозі Т-21-11 Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук, — сказано у повідомленні відомства на Facebook. — На першому об’єкті влаштовано 250 п.м. тимчасової дороги, на другому — 150 п.м. тимчасової дороги".

Також у харківській САД повідомили, що станом на ранок 2 травня на дорогах області ліквідовано 40 299 кв.м. ямковості.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що внаслідок воєнних дій пошкоджено 23 тис. км доріг. Із них 8 тис. км — це дороги державного значення.

Теги:
#Дороги #Укравтодор #Харківщина #Кубрак
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