Укр

На Франковщине построят 100 тысяч кв. м. жилой недвижимости для потерявших собственное жилье

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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На Франковщине построят 100 тысяч кв. м. жилой недвижимости для потерявших собственное жилье Новость обновлена 04 мая 2022, 11:11

Около 100 тысяч метров квадратных жилья построят в Ивано-Франковской области для семей, из-за войны потерявших собственные дома. Об этом в Telegram сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Квартиры внутренне перемещенным лицам сразу будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью. Также рассматривается возможность выкупа уже готовых квартир", — отметила она.

По словам главы области, все квартиры будут находиться в государственной собственности. После восстановления домов переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут предоставлять военнослужащим и всем, кто стоял в очереди на жилье.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о планах государства построить несколько десятков тысяч квартир для перемещенных лиц в десяти регионах, первые из которых должны получить через три-четыре месяца.

Теги:
#Инфраструктура #Жилье #Ивано-Франковщина #Кирилл Тимошенко
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