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На Франківщині побудують 100 тисяч кв. м. житла для тих, хто втратив власні помешкання

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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На Франківщині побудують 100 тисяч кв. м. житла для тих, хто втратив власні помешкання Новина оновлена 04 травня 2022, 11:11

Близько 100 тисяч метрів квадратних житла побудують на Івано-Франківщині для сімей, які через війну втратили власні помешкання. Про це у Telegram повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

"Квартири внутрішньо переміщеним особам одразу будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою та меблями. Також розглядається можливість викупу уже готових квартир", — зазначила вона.

За словами очільниці області, всі квартири перебуватимуть у державній власності. Після того, як буде відновлено будинки переселенців у містах, де вони жили до війни, вони переїдуть, а ці квартири надаватимуть військовослужбовцям та всім, хто стояв у черзі на житло.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в розповів про плани держави побудувати декілька десятків тисяч квартир для переміщених осіб у десяти регіонах, перші з яких мають отримати за три-чотири місяці.

Теги:
#Інфраструктура #Житло #Івано-Франківщина #Кирило Тимошенко
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