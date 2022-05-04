На Франківщині побудують 100 тисяч кв. м. житла для тих, хто втратив власні помешкання

Близько 100 тисяч метрів квадратних житла побудують на Івано-Франківщині для сімей, які через війну втратили власні помешкання. Про це у Telegram повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

"Квартири внутрішньо переміщеним особам одразу будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою та меблями. Також розглядається можливість викупу уже готових квартир", — зазначила вона.

За словами очільниці області, всі квартири перебуватимуть у державній власності. Після того, як буде відновлено будинки переселенців у містах, де вони жили до війни, вони переїдуть, а ці квартири надаватимуть військовослужбовцям та всім, хто стояв у черзі на житло.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в розповів про плани держави побудувати декілька десятків тисяч квартир для переміщених осіб у десяти регіонах, перші з яких мають отримати за три-чотири місяці.