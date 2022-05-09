Укр

Дорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03: видео

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
Дорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03: видео Новость обновлена 09 мая 2022, 13:30

Сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03 возобновлено. В Киевской области вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно – ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране", – отметил министр.

По его информации, в кратчайшие сроки дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка устроили щебеночно-песчаную смесь, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки.

"Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации", — подчеркнул Кубраков.

Известно, что на Киевщине уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме нуждающихся в разминировании.

Напомним, ранее в Службе автомобильных дорог Житомирской области сообщили об открытии движения еще одной временной переправой на автомобильной дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Теги:
#Укравтодор #Киевщина #Александр Кубраков #временные переправы
сергей андреев
Мир
Посла россии в Польше облили "кровью": эффектные видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
сергей андреев
Посла россии в Польше облили "кровью": эффектные видео
Дата публикации
Категория
кровавый диктатор путин
"Не так, как раньше": британский аналитик после парада путина сделал тревожный вывод
Дата публикации
Категория
На 9 мая в оккупированном Мелитополе показали "советский шик"
Снайперы на крышах, советские флаги и "хиты" СССР: как Мелитополь встречает 9 мая
Дата публикации
Категория
Главарь боевиков "ДНР" денис пушилин на параде в Мариуполе
Оккупанты празднуют в Мариуполе: циничное видео возмутило украинцев
Дата публикации
Категория
Россияне готовятся к параду 9 мая, который больше напоминает парад в ад
Война – день 75: ВСУ перешли в контрнаступление на Запорожье, а россияне бомбят украинские города