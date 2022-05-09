Дорожники возобновили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03: видео

Сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03 возобновлено. В Киевской области вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно – ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране", – отметил министр.

По его информации, в кратчайшие сроки дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка устроили щебеночно-песчаную смесь, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки.

"Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации", — подчеркнул Кубраков.

Известно, что на Киевщине уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме нуждающихся в разминировании.

Напомним, ранее в Службе автомобильных дорог Житомирской области сообщили об открытии движения еще одной временной переправой на автомобильной дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч.