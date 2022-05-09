Дорожники відновили сполучення між Києвом і Полтавою по трасі М-03: відео

Сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 відновлено. На Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт. Це критично важливо – адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні", — зазначив міністр.

За його інформацією, у найкоротші терміни дорожники влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт укріпили геотекстильною решіткою, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху – асфальтобетонне покриття та встановили відповідні дорожні знаки.

"Поки в країни триває війна, логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставлення вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів звільнених з російської окупації", — підкреслив Кубраков.

Відомо, що на Київщині вже вдалося відновити рух на усіх зруйнованих переправах, окрім тих, які потребують розмінування.

Нагадаємо, раніше у Службі автомобільних доріг Житомирської області повідомили про відкриття руху ще однією тимчасовою переправою на автомобільній дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч.