В Ирпене построят жилой комплекс на 1000 квартир для людей, лишившихся дома – ОП
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Киевская ОВА разработала проект строительства жилого комплекса в Ирпене для людей, потерявших собственное жилье в результате военных действий. Комплекс, ориентировочной жилой площадью 50 тыс. м², рассчитан на примерно 900-1000 квартир.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после встречи с мэром Ирпеня Александром Маркушиным. Они обсудили масштабы разрушений и восстановления города.
"Обязательным требованием при реализации данного проекта должно быть решение по безбарьерности, энергосбережению и требования по размещению укрытия", – подчеркнул он.
Тимошенко отметил, что все работы должны быть выполнены за пять месяцев
"Строительство еще одного такого жилого комплекса планируется в Бородянке", — добавил заместитель руководителя ОП.
Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что для родственников украинского военного, погибшего под Изюмом защищая страну, государство возводит дом в селе Дмитровка на Киевщине.