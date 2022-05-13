В Ирпене построят жилой комплекс на 1000 квартир для людей, лишившихся дома – ОП

Киевская ОВА разработала проект строительства жилого комплекса в Ирпене для людей, потерявших собственное жилье в результате военных действий. Комплекс, ориентировочной жилой площадью 50 тыс. м², рассчитан на примерно 900-1000 квартир.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после встречи с мэром Ирпеня Александром Маркушиным. Они обсудили масштабы разрушений и восстановления города.

"Обязательным требованием при реализации данного проекта должно быть решение по безбарьерности, энергосбережению и требования по размещению укрытия", – подчеркнул он.

Тимошенко отметил, что все работы должны быть выполнены за пять месяцев

"Строительство еще одного такого жилого комплекса планируется в Бородянке", — добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что для родственников украинского военного, погибшего под Изюмом защищая страну, государство возводит дом в селе Дмитровка на Киевщине.