Завод-переселенец из Краматорска продолжил работу в Днепре и уже изготовил 10 тонн продукции

В рамках релокации бизнеса Краматорский завод специального крепления переехал на Днепропетровщину, где уже наладил производство и выпустил первые 10 тонн продукции.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация.

Как отмечается, завод из Краматорска стал первым производством, выехавшим на Днепропетровщину с момента начала полномасштабной войны. В настоящее время компания разместилась в одном из промышленных цехов в Днепре.

"Завод работает полторы недели. На новом месте компания произвела 10 тонн продукции. Это разные складные винты для горно-металлургического оборудования, тяжелого машиностроения. Уже пошли партии на продажу в Украине и за границей", – рассказали в пресс-службе ОВА.

По словам директора завода Дмитрия Алексашова, в течение восьми лет бизнес вырос из небольшого ФЛП в масштабное предприятие с несколькими цехами, однако действия российских оккупантов внесли коррективы в дальнейшее развитие.

"У нас было три цеха. Планировали открыть четвёртый. А еще – построить солнечную электростанцию, чтобы не зависеть от цен на энергоносители. Но война внесла коррективы. Пришлось эвакуироваться в более безопасное место. Переехали почти половина коллектива. Перевезли оборудование. Сейчас работаем над разработкой новых технологий. Переориентируемся на европейский рынок", – отметил Алексашов.

На новом месте завод продолжил выпускать сложные крепления из специальной стали – болты, гайки, шпильки, выдерживающие высокую температуру горячих цехов и большие нагрузки. Деятельность завода помогает поддерживать экономику и создавать дополнительные рабочие места.

"В целом на Днепропетровщину переехали четыре предприятия из Донецкой и Луганской области. Еще семь компаний разместили в области свои склады. Регион принял и восемь учебных заведений с востока страны", – резюмировали в обладминистрации.

Как ранее отмечала первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, более 1100 предприятий подали заявки на участие в программе релокации бизнеса в безопасные регионы.