Люди живут в стрессе и без денег: что сейчас происходит в Мелитополе и Кирилловке

Оккупанты "убивают" бизнес на Запорожье

Жизнь во временно оккупированных районах Запорожской области нынче непроста, — в Мелитополе "кошмарят" предпринимателей, а в Кирилловке не может быть и речи о начале курортного сезона.

Об этом утром в среду, 18 мая, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По их данным, в Мелитополе не работают большинство предприятий и магазинов, в то время как оставшиеся предприниматели должны отдавать 30% прибыли оккупантам, чтобы их не закрыли.

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В магазины завозят российские товары по космическим ценам, гуманитарной помощи практически нет, особенно тяжело в селах.

"Мелитопольцы пребывают в постоянном стрессе, на улицах пусто", — говорится в сообщении.

Тем временем в Кирилловке, жители которой всегда жили за счет дохода от туристов, приезжающих отдохнуть на берегу Азовского моря, о начале курортного сезона нет речи, — побережье заминировано, а базы отдыха закрыты, на их территории стоят системы залпового огня "Град".

Как известно, многие южные районы в Запорожской, Донецкой и Херсонской области оккупировали в первые же дни вторжения рф в Украину, и пока нет возможности вернуть эти территории под контроль законной власти.

Мелитополь и Кирилловка на карте оккупированных территорий Украины

Захватчики усиленно превращают Мелитополь в образцовый советский городок, хотя там работают и украинские партизаны, — только вчера стало известно, что нашли еще два тела оккупантов.