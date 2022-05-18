В Киевской области восстановили энергоснабжение за рекордные 45 дней

В Киевской области завершают восстановление электроснабжения. Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, ремонтные работы провели всего за 45 дней вместо запланированных 60.

Так, по состоянию на 18 мая свет вернули более чем для 260 тыс. абонентов. Для этого из разных регионов Украины привлекли более 1000 человек.

"Мы благодарны всем работникам ремонтных бригад, которые сделали это для людей, в чьи дома вместе с российскими оккупантами пришла тьма", — сказал Тимошенко.

Он добавил, что с начала войны российская армия повредила 10 тыс. км областных электролиний. На восстановление электросетей было выделено 300 млн грн.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что за 17 мая в Киевской области вернули свет в 15 населенных пунктов.