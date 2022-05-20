Переправу возле Киевского моста в Чернигове начнут наводить, когда спадет вода

Работы по восстановлению проезда по Киевскому мосту возле Чернигова начнутся, как только спадет вода в Десне. Сначала рядом с разрушенным мостом наведут понтонную переправу.

Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Будет наведена понтонная переправа, как только уровень воды снизится. Надеемся, что это несколько недель. И начнется восстановление моста. Есть уже проект, есть понимание, что через пять месяцев активных работ можно восстановить здесь мост. Плюс параллельно есть проект на новый мост рядом. Также его будем строить, если будет финансирование", — сказал он.

Именно по Киевскому мосту, по словам заместителя руководителя ОП, проводилась эвакуация и завозились гуманитарные грузы в Чернигов. В конце марта российские оккупанты сбросили на него несколько авиабомб. Из-за разрушения моста город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Ранее Тимошенко сообщал, что на Черниговщине в результате боевых действий были разрушены 23 моста и путепровода. По состоянию на 19 мая в области навели восемь переправ, еще на двух работы продолжались.