Укравтодор приступил к ремонту Харьковской кольцевой дороги

На Харьковской кольцевой дороге на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганьского жилмассива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка начались расчистка и ремонт. Об этом сообщил Укравтодор.

"Спецтехника и дорожники очищают разминированные участки дороги от остатков техники, посторонних предметов и грязи. После тщательной уборки и очистки дорожного покрытия дорожники приступят к аварийному ремонту поврежденных участков дороги, ремонту барьерного ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков", — рассказали в дорожном агентстве.

В Укравтодоре отметили, что Харьковская кольцевая дорога является стратегически важным транспортным коридором для города, состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км.

"В прошлом году восстановили дорожное покрытие на 3-х участках общей протяженностью более 55 км. Завершить ремонт Харьковской окружной дороги планировали в этом году, но из-за полномасштабного военного вторжения россии в нашу страну все инфраструктурные объекты на паузе", — говорят в Укравтодоре.

Напомним, что во время визита в Харьков и область заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что рядом с районом Северная Салтовка, в котором до войны проживало более 300 тысяч человек и который почти уничтожен российскими оккупантами, начинаются подготовительные работы по строительству нового жилья.