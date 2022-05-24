Резонансное ДТП в Ровно: что известно об аварии пиарщицы и депутата с сотрудницей прокуратуры (видео)

Авария обошлась без пострадавших, но приобрела серьезную огласку

Несколько дней назад в Ровно произошло ДТП — на проспекте Мира поздно вечером Toyota Land Cruiser сдавала назад и врезалась в Honda Accord. Повредили фару и бампер. Авария могла бы стать обычным разбирательством, если бы не личности участвующих — за рулем "Тойоты" была пиарщица Ольга Ферар, а рядом с ней бывший глава Ровенского облсовета и на тот момент депутат органа самоуправления Александр Данильчук.

Согласно данным журналистов, видео снятом на месте и составленным протоколам полиции — женщина за рулем была в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины рядом с ней, в руках была бутылка. Водителем "Хонды" оказалась прокурор Ровенской окружной прокуратуры Ольга Лихач. Ее муж был с ней и снял все на видео.

На видео видно ссору с нецензурной лексикой, где водитель "Тойоты" нетвердо стоя на ногах устроила скандал и Данильчук заявляет "я все суды выиграю все, чтобы ты знал. Ведь вы выезжали, и мы выезжали".

На водителя "Тойоты" Ольгу Ферар составили три протокола — за вождение в нетрезвом виде, не предъявление или отсутствие документов на вождение авто и нарушение ПДД. На Александра Данильчука и еще одного мужчину с ними — по статье мелкое хулиганство. Ключи от машины забрали, но на штрафплощадку отправить сразу не смогли. Как комментирует Ольга Лихач — из-за того, что люди были не в адеквате. В СМИ также опубликовали продолжение видео — уже с участием полиции.

Журналистам "4влада" удалось пообщаться с Данильчуком, который отрицал, что машина в тот момент ехала, и что Ферар была за рулем. Он также не признал, что пользуется авто, хотя ключи были у него. Ферар поначалу отрицала свою роль в ДТП, но после — признала вину. Скрин ее поста также опубликовали журналисты, ведь ее страница в соцсети — закрыта.

Большая огласка, в том числе и в СМИ, привела к моментальному эффекту. Кроме того, что авто изъяли, а на участников составили протоколы, журналист и собственник ютуб-канала "Зупини_Лося" Константин Андриюк сообщил, что Данильчук сложил полномочия депутата облсовета, а машина будет передана на нужды ВСУ. "Ожидаем лишь справедливого суда по третьей. До полного фераргейта", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал про тройное ДТП в Ровенской области, когда в результате столкновения бензовоза, автобуса и микроавтобуса погибли почти три десятка человек.