Резонансна ДТП у Рівному: що відомо про аварію піарниці та депутата зі співробітницею прокуратури (відео)

Аварія обійшлася без постраждалих, але набула серйозного розголосу

Кілька днів тому в Рівному сталася ДТП — на проспекті Миру пізно ввечері Toyota Land Cruiser здавала назад і врізалася в Honda Accord. Пошкодили фару та бампер. Аварія могла б стати звичайним розглядом, якби не особи, що брали в ній участь — за кермом "Тойоти" була піарниця Ольга Ферар, а поруч із нею колишній голова Рівненської облради і на той момент депутат органу самоврядування Олександр Данильчук.

За даними журналістів, відео зняте на місці та складені протоколи поліції — жінка за кермом була в стані алкогольного сп’яніння. У чоловіка поруч із нею, в руках була пляшка. Водієм "Хонди" виявилася прокурорка Рівненської окружної прокуратури Ольга Лихач. Її чоловік був із нею і зняв усе на відео.

На відео видно сварку з нецензурною лексикою, де водійка "Тойоти" нетвердо стоячи на ногах вчинила скандал і Данильчук заявляє : "Я всі суди виграю все, щоб ти знав. Адже ви виїжджали, і ми виїжджали".

На водійку "Тойоти" Ольгу Ферар склали три протоколи — за керування напідпитку, не пред’явлення або відсутність документів на керування авто та порушення правил дорожнього руху. На Олександра Данильчука та ще одного чоловіка з ними – за статтею дрібне хуліганство. Ключі від машини забрали, але на штрафмайданчик відправити одразу не змогли. Як коментує Ольга Лихач через те, що люди були не в адекваті. У ЗМІ також опублікували продовження відео вже за участю поліції.

Журналістам "4влада" вдалося поспілкуватися з Данильчуком, який заперечував, що машина на той момент їхала і що Ферар була за кермом. Він також не визнав, що користується автом, хоча ключі були у нього. Ферар спочатку заперечувала свою роль у ДТП, але згодом визнала провину. Скрін її посту також опублікували журналісти, адже її сторінку в соцмережі закрито.

Неабиякий розголос, у тому числі й у ЗМІ, призвів до миттєвого ефекту. Крім того, що авто вилучили, а на учасників склали протоколи, журналіст та власник ютуб-каналу "Зупини_Лося" Костянтин Андріюк повідомив, що Данильчук склав повноваження депутата облради, а машина буде передана на потреби ЗСУ. "Чекаємо лише справедливого суду по третій. До повного фераргейту", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав про потрійне ДТП на Рівненщині, коли внаслідок зіткнення бензовозу, автобуса та мікроавтобуса загинули майже три десятки людей.