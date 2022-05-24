Укравтодор анонсировал благотворительный аукцион на легендарный дорожный знак

Государственное агентство автомобильных дорог Украины проведет первый благотворительный онлайн-аукцион, лотом которого станет легендарный дорожный указатель "Нах*й, снова нах*й, в россию нах*й".

Об этом сообщается на странице Укравтодора в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, дорожный знак был создан на третий день войны в ответ на призыв Укравтодора демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов для дезориентации врага.

"Действовать нужно было быстро, и 26 февраля мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они выполняли демонтаж в своих населенных пунктах. А в ответ был создан универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже дорожники и коммунальщики установили", – рассказали в Службе.

Раритет сегодняшней войны против российских оккупантов родом из Сумской области и имеет отверстия от пуль.

Старт онлайн-аукциона запланирован на 2 июня по предварительной регистрации, которая продлится до 18:00 1 июня. Стартовая цена за лот 50 тысяч гривен или полторы тысячи долларов

"Все средства, собранные по итогам аукциона, будут направлены на специальный счет Национального банка для нужд ВСУ. Так, благодаря благотворительным аукционам в государственной системе Prozorro.Продажи уже удалось собрать более 4 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться для участия в аукционе можно по этой ссылке.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, Украина вместе с международными партнерами способна восстановить разрушенную инфраструктуру за два года.