Укравтодор анонсував благодійний аукціон на легендарний дорожній знак

Державне агентство автомобільних доріг України проведе перший благодійний онлайн-аукціон, лотом якого стане легендарний дороговказ "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й".

Про це повідомляється на сторінці Укравтодору в Facebook.

Як зазначають у відомстві, дорожній знак був створений на третій день війни у відповідь на заклик Укравтодора демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів задля дезорієнтації ворога.

"Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили", – розповіли у Службі.

Раритет сьогоднішньої війни проти російських окупантів родом із Сумської області та має отвори від куль.

Старт онлайн-аукціону заплановано на 2 червня за попередньою реєстрацією, яка триватиме до 18:00 1 червня. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або півтори тисячі доларів.

"Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок Національного банку України для потреб ЗСУ. Так, завдяки благодійним аукціонам у державній системі Prozorro.Продажі вже вдалось зібрати більш ніж 4 мільйони гривень", – йдеться у повідомленні.

Зареєструватись для участь в аукціоні можна за цим посиланням.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Україна разом з міжнародними партнерами здатна відбудувати зруйновану інфраструктуру за два роки.