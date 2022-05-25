В Николаеве котельные модернизируют к началу отопительного сезона

Котельные Николаева будут оборудованы современным газовым оборудованием с использованием ведущих европейских технологий. Его преимуществами является экономия ресурсов и возможность быстрого возобновления работы.

Об этом сообщает Николаевская ОГА (ОВА).

Модернизация идет полным ходом, несмотря на войну с россией. Все необходимые мероприятия планируют завершить к началу отопительного сезона. Основными рисками остаются вражеские артиллерийские обстрелы, повреждающие оборудование.

"На сегодняшний день есть три завода, которые поставляют газовое оборудование, позволяющее максимально быстро восстанавливать газопроводы в тех местах, где были повреждены в результате обстрелов", — объяснил технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

В частности, в одной из реконструированных котельных заменили и установили шкафовый газорегуляторный пункт, что позволит обеспечить бесперебойную работу сетей.

"Реконструкция котельной была начата в августе прошлого года, и с 1 ноября она вошла в работу. В целом, работа котельной позволила сэкономить 30% газа, это составляет 15-20 млн грн", — рассказал директор ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов.

Недавно заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области возобновлено распределение газа в 120 населенных пунктах.