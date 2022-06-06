Новые попытки "русификации" Крыма насмешили даже россиян: "Цирк какой-то"

Оккупанты отличились новой "феерической" идеей

Оккупационные "власти" Крыма создали словарь, в котором предлагается русская замена популярным словам, заимствованным из английского языка.

Словарь опубликовал местный канал "Mash на волне", и там перечислены десятки слов иностранного происхождения, среди которых много таких, что уже прочно укрепились и в русском языке. На фоне этого такие нововведения насмешили даже самих россиян.

Отметим, что словарь приурочен ко дню русского языка, который в рф отмечается 6 июня.

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В нем много слов, которые редко используются и их действительно легко заменить русскими аналогами.

Но встречаются и слова, которые прочно укрепились в русском языке и широко используются уже долгое время, — брифинг, гаджет, контент, девайс, дедлайн, гуру, дайвинг, мониторинг, ноу-хау, подкаст, прайс-лист, ресепшен, спойлер, стрим, секонд-хенд, селфи, ток-шоу, флешмоб, фрилансер, юзер.

Среди прочего, предлагается заменить даже слово "Вау!".

Стоит заметить, что даже аудитория российского канала не оценила таких перемен.

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"Какая глупость", "С такими переводинами энеми (с английского "враг", — ред.) не нужен", "Цирк какой-то", "Сколько денег сей перформанс стоил для народа? Деньги тратить некуда?", "Обратный эффект будет", "Современный "русский язык" это огромная смесь всех языков", "Кодирование понятий и образов делает из тебя раба", — среди прочего, написали в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", после оккупации Мариуполя россияне так и не смогли дать в городе воду, однако уже начали активно зомбировать детей "русским миром".