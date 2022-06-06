Нові спроби "русифікації" Криму насмішили навіть росіян: "Цирк якийсь"

Окупанти відзначилися новою "феєричною" ідеєю

Окупаційна "влада" Криму створила словник, в якому пропонується російська заміна популярним словам, запозиченим з англійської мови.

Словник опублікував місцевий канал "Mash на волне", і там перераховані десятки слів іноземного походження, серед яких багато таких, що прижилися в російській мові. На тлі цього такі нововведення насмішили навіть самих росіян.

Зазначимо, що словник присвячений дню російської, який в рф відзначається 6 червня.

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У ньому багато слів, які рідко використовуються і їх легко замінити російськими аналогами.

Але зустрічаються і слова, які міцно закріпилися в російській мові і широко використовуються вже довгий час — брифінг, гаджет, контент, девайс, дедлайн, гуру, дайвінг, моніторинг, ноу-хау, подкаст, прайс-лист, ресепшен, спойлер, стрім, секонд-хенд, селфі, ток-шоу, флешмоб, фрілансер, юзер.

Серед іншого пропонується замінити навіть слово "Вау!".

Варто зауважити, що навіть аудиторія російського каналу не оцінила таких змін.

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"Яка дурість", "З такими перекладачами енемі (з англійської "ворог", — ред.) не потрібен", "Цирк якийсь", "Скільки грошей цей перформанс коштував для народу? Гроші витрачати нікуди?", "Зворотний ефект буде", "Сучасна "російська мова" це величезна суміш усіх мов", "Кодування понять та образів робить з тебе раба", — серед іншого, написали в коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", після окупації Маріуполя росіяни так і не змогли дати у місті воду, проте вже почали активно зомбувати дітей "руським миром".