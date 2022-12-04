В Киевской области появится инновационный реабилитационный хаб для тяжелораненых защитников

2 декабря в Киеве организаторы арт-проекта RANA UA презентовали проект инновационного реабилитационного хаба для защитников и защитниц, получивших тяжелые ранения, в том числе связанные с ампутацией конечностей.

Специалисты хаба "Захисник" будут оказывать военным качественную медико-психологическую помощь, которая поможет им адаптироваться к новым условиям жизни. На территории инновационного пространства разместятся клиника, ферма, гончарная и швейная мастерская, спорткомплекс, ресторан и кинотеатр. Кроме того, хаб будет полностью независим от энергетической системы и водоснабжения, а на его территории будет расположен мусороперерабатывающий цех.

"Сейчас 80% травм, которые получают наши военные, связаны с ампутацией конечностей. Им очень трудно приспособиться к реалиям, поэтому хаб поможет не только получить медицинскую и психологическую поддержку, но и предоставит рабочие места. Важно, чтобы каждый военный имел возможность переквалифицироваться, социализироваться и реализовать себя. Строительство реабилитационного центра планируется в городе Макаров Киевской области. Общая стоимость проекта — около $7 млн. Сбор средств на его строительство начнется 5 декабря. Популяризировать благотворительную инициативу в Украине и за ее пределами нам помогут известные деятели культуры, ученые, спортсмены, дизайнеры и представители крупного бизнеса", — рассказала во время презентации проекта его автор Анна Максимчук.

К благотворительной инициативе уже присоединились: Инна Силантьева – президент Ассоциации социального развития через право; Юлия Островская — генеральный директор телеканалов "ДОМ" и "FREEDOM"; Анатолий Криволап — известный украинский художник; Ольга Сумская – народная артистка Украины; Евгений Хмара – украинский композитор, пианист-виртуоз; Мила Нитич – украинская певица; Игорь Савчук – ресторатор; Ирина Тарасова – профессиональный конфликтолог, психолог; Зарина Нетовкина — креативная директор ювелирного дома ZARINA; Ирина Коваленко — директор ивентагенции "Усадьба мьюзик"; Сергей Конюшок — президент "Федерации стронгмена Украины", чемпион мира; Оксана Полонец – украинская дизайнер.