На Київщині з’явиться інноваційний реабілітаційний хаб для важкопоранених захисників

2 грудня в Києві організатори арт-проекту RANA UA презентували проект інноваційного реабілітаційного хабу для захисників та захисниць, які отримали важкі поранення, у тому числі, пов’язані з ампутацією кінцівок.

Спеціалісти хабу "Захисник" надаватимуть військовим якісну медико-психологічну допомогу, що допоможе їм адаптуватися до нових умов життя. На території інноваційного простору розмістяться: клініка, ферма, гончарна та швейна майстерня, спорткомплекс, ресторан та кінотеатр. Крім того, хаб буде повністю незалежним від енергетичної системи та водопостачання, а на його території буде розташований сміттєпереробний цех.

"Нині 80% травм, які отримують наші військові, пов’язані з ампутацією кінцівок. Їм дуже важко пристосуватися до реалій сьогодення, тому хаб допоможе не лише отримати медичну та психологічну підтримку, а й надасть робочі місця. Надважливо, щоб кожен військовий мав можливість перекваліфікуватися, соціалізуватися та реалізувати себе. Будівництво реабілітаційного центру планується у місті Макарів Київської області. Загальна вартість проекту — близько $7 млн. Збір коштів на його будівництво розпочнеться 5 грудня. Популяризувати благодійну ініціативу в Україні та за її межами нам допоможуть відомі діячі культури, науковці, спортсмени, дизайнери та представники великого бізнесу", — розповіла під час презентації проекту його авторка Ганна Максимчук.

До доброчинної ініціативи вже доєдналися: Інна Силантьєва — президент Асоціації соціального розвитку через право; Юлія Островська — генеральна директорка телеканалів "ДОМ" та "FREEDOM"; Анатолій Криволап —відоміший український художник; Ольга Сумська — народна артистка України; Євген Хмара — український композитор, піаніст-віртуоз; Міла Нітіч — українська співачка; Ігор Савчук — ресторатор; Ірина Тарасова — професійний конфліктолог, психолог; Заріна Нетовкіна — креативна директорка ювелірного дому ZARINA; Iрина Коваленко — директорка івентагенціі "Садиба мьюзік"; Сергій Конюшок — президент "Федерації стронгмену України", чемпіон світу; Оксана Полонець — українська дизайнерка.