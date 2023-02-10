Согреть воинов и местных жителей – благотворители завезли в прифронтовые города на востоке очередную партию генераторов

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана привез в Краматорск очередной гуманитарный груз. Из 19 генераторов пять уехали к защитникам Бахмута.

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины без помощи благотворителей было бы сложно как мирным жителям, так и нашим военным. В результате вражеских обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов. Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана учредил инициативу "Согрей Украину", в рамках которой снабжают Донетчину генераторами и печками "буржуйками".

Волонтеры Фонда передали очередную партию из 19 генераторов. Пять энергетических приборов передали в самую горячую точку Украины – Бахмут, где наши бойцы смело защищают украинскую землю.

"Прифронтовые регионы Украины находятся в критических условиях. Наличие генератора – это гарантированное тепло, помогающее людям пережить холода. Кроме того, это также важная составляющая безопасности наших бойцов. От своевременной подзарядки техники зависит также и боевая готовность наших военных. Именно этот фактор часто определяет уровень нашей защищенности и способность избивать врага", — отметил основатель Благотворительного фонда Эдуард Мкртчан.

Фонд передал также 10 генераторов на нужды жителей Краматорского района и еще четыре – в Краматорск. Их распределят в местные социальные учреждения, где ими смогут пользоваться все, кто в этом будет нуждаться.

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет свою общественную и благотворительную деятельность с августа 2021 года. С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. В рамках благотворительного проекта "Согрей Украину" уже было передано 127 генераторов и около 2000 буржуек для жителей Донбасса. Сам основатель и меценат Фонда Эдуард Мкртчан служит на востоке Украины, защищая страну от врага.