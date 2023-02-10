Зігріти воїнів та місцевих жителів – благодійники завезли у прифронтові міста на сході чергову партію генераторів

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана привіз у Краматорськ черговий гуманітарний вантаж. З 19 генераторів п’ять поїхали до оборонців Бахмута.

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України без допомоги благодійників було б складно як мирним жителям, так і нашим військовим. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено ряд енергетичних об’єктів. Благодійний фонд Едуарда Мкртчана заснував ініціативу "Зігрій Україну", в рамках якої забезпечують Донеччину генераторами та пічками "буржуйками".

Волонтерами Фонду передано чергову партію з 19 генераторів. П’ять енергетичних приладів передали у найгарячішу точку України – Бахмут, де наші бійці відважно боронять українську землю.

"Прифронтові регіони України знаходяться в критичних умовах. Наявність генератора – це гарантоване тепло, що допомагає людям пережити холоди. Крім того, це також важлива складова безпеки наших бійців. Від вчасної підзарядки техніки залежить також і бойова готовність наших військових. Саме цей фактор часто визначає рівень нашої захищеності і спроможність бити ворога", — зауважив засновник Благодійного фонду Едуард Мкртчан.

Фонд передав також 10 генераторів на потреби мешканців Краматорського району та ще чотири – у Краматорськ. Їх розподілять у місцеві соціальні заклади, де ними зможуть користуватися усі, хто цього потребуватиме.

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана веде свою громадську та благодійну діяльність з серпня 2021 року. З початком повномасштабного вторгнення діяльність організації була повністю спрямована на допомогу та підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта. В рамках благодійного проєкту "Зігрій Україну"вже було передано 127 генераторів та близько 2000 буржуйок для мешканців Донеччини. Сам засновник і меценат Фонду Едуард Мкртчан наразі служить на сході України, захищаючи країну від ворога.