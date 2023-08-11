Работники Трипольской ТЭС объявили забастовку и с криками "Ганьба" выгнали представителей Фонда госимущества, пытавшихся сменить руководство станции

Работники Трипольской ТЭС, принадлежащей ПАО "Центрэнерго", организовали забастовку и выгнали с предприятия представителей Фонда государственного имущества Украины, которые пытались поставить своего директора на предприятие. Об этом сообщили источники в Трипольской ТЭС.

"На предприятие приехали представители ФГИУ, в частности Андрей Чуркин, которого называют следующим директором Центрэнерго. Они хотели поставить какого-то очередного фунта на станцию, но рабочие организованно с криками "Ганьба" выгнали их с территории станции. На станции беспорядок, ее не подготовили к зиме, Фонд госимущества, управляющий Центрэнерго, просто провалил все, а тут какого-то дежурного привезли. Позор", — говорит представитель предприятия.

Работники Трипольской ТЭС готовят обращение к Президенту Украины о произволе коррупционеров, которые засели в Фонде и преследуют свои интересы, а не отстаивают государственные.

"Центрэнерго" владеет Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС. Суммарная мощность станций – более 7600 МВт, или около 14% всей генерации Украины.

Углегорская электростанция в оккупированной части Донецкой области. Змиевская ТЭС поставляет электричество в Харьковском регионе, Трипольская ТЭС – в Киевском.

Трипольская и Змиевская станции находятся в дефицитных энергоузлах страны. От их работы зависит стабильность поставок электроэнергии в Киеве и Харькове.