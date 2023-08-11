Працівники Трипільської ТЕС оголосили страйк та з криками "Ганьба" вигнали представників Фонду держмайна, які намагалися змінити керівництво станції

Працівники Трипільської ТЕС, що належить до ПАТ "Центренерго" організували страйк та вигнали з підприємства представників Фонду державного майна України, які намагалися поставити свого директора на підприємство. Про це повідомили джерела з Трипільської ТЕС.

"На підприємство приїхали представники ФДМУ, зокрема Андрій Чуркін, якого називають наступним директором Центренерго. Вони хотіли поставити якогось чергового фунта на станцію, але робітники організовано з криками "Ганьба" вигнали їх з території станції. На станції безлад, її не підготували до зими, Фонд держмайна, який керує Центренерго, просто провалив все, а тут якогось чергового привезли. Ганьба", — каже представник підприємства.

Працівники Трипільської ТЕС готують звернення до Президента України щодо свавілля корупціонерів, які засіли у Фонді та переслідують свої інтереси, а не відстоюють державні.

"Центренерго" володіє Вуглегірською, Зміївською і Трипільською ТЕС. Сумарна потужність станцій – понад 7600 МВт, або близько 14% усієї генерації України.

Вуглегірська електростанція в окупації в Донецькій області. Зміївська ТЕС постачає електрику в Харківському регіоні, Трипільська ТЕС – у Київському.

Трипільська та Зміївська станції знаходяться в дефіцитних енерговузлах країни. Від їхньої роботи залежить стабільність постачання електроенергії в Києві та Харкові.