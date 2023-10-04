Инвестиции, приближающие победу: предприятие на Киевщине в войну привлекло $15 млн

Украинский бизнес способен развиваться даже в условиях вызовов большой войны, что доказывает пример мясоперерабатывающего предприятия из Киевщины.

Мясоперерабатывающее предприятие из Киевской области ООО "МП Агроторговый дом" во время полномасштабной войны смогло привлечь $15 млн ливано-иорданских инвестиций, обновить производственные мощности и экспортировать в страны Ближнего Востока замороженные полуфабрикаты. Об этом говорится на сайте компании, пишет "УНИАН".

Это уникальный пример того, как украинский бизнес может развиваться даже в условиях вызовов большой войны. Ведь новое оборудование позволяет обеспечить полный цикл производства готовых полуфабрикатов из телятины и говядины, используя передовые мировые технологии, что создает добавленную стоимость. Также открывает до трех сотен новых рабочих мест для всей области и даст сигнал новым инвесторам вкладываться в развитие украинской экономики. Так считает Леся Карнаух, заместитель главы Киевской облгосадминистрации:

"Сегодня я вижу, что на родной земле Киевщины действительно экономика, которую не остановить. Каждое рабочее место, каждая гривна, внесенная в наш бюджет — это вклад в нашу победу. Я благодарна каждому, кто верит в Киевскую землю, Таращу, наших людей и помогает нам преодолевать те препятствия, которые стоят перед нашей страной. Мы и дальше работаем, чтобы создать самые комфортные условия для инвесторов".

Такой проект свидетельствует о том, что мир признает Украину сильным государством и равноправным игроком, — акцентировал Игорь Осташ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ливане (2016—2022):

"Мы являемся свидетелями уникального события, когда во время войны на украинский рынок зашли одни из лучших производителей и компаний на рынке Ближнего Востока. Это действительно очень хороший знак, что Украина становится привлекательной для инвестора. МИД, наше посольство в Ливане поддерживало этот проект. Это означает, что Украина становится сильной”.

До полномасштабного вторжения рф экспортировали крупный рогатый скот через порты на Ближний Восток живым весом. После начала войны и блокирования агрессором украинских портов, владельцы бизнеса решили переформатировать деятельность по выращиванию и продаже живым весом на переработку, изготовление и экспорт продуктов с добавленной стоимостью.