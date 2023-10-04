Інвестиції, які наближають перемогу: підприємство на Київщині у війну залучило $15 млн

Український бізнес здатен розвиватись навіть в умовах викликів великої війни, що доводить приклад м'ясопереробного підприємства з Київщини

Мʼясопереробне підприємство з Київщини ТОВ "МП Агроторговий дім" під час повномасштабної війни змогло залучити $15 млн лівано-йорданських інвестицій, оновити виробничі потужності та експортувати в країни Близького Сходу заморожені напівфабрикати. Про це йдеться на сайті компанії, пише "УНІАН".

Це унікальний приклад того, як український бізнес здатен розвиватись навіть в умовах викликів великої війни. Адже нове обладнання дозволяє забезпечити повний цикл виробництва готових напівфабрикати з телятини і яловичини, використовуючи передові світові технології, що створює додану вартість. А також відкриває до трьох сотень нових робочих місць для всієї області та дасть сигнал новим інвесторам вкладатись у розвиток української економіки. Так вважає Леся Карнаух, заступниця голови Київської обласної державної адміністрації:

"Сьогодні я бачу, що на рідній землі Київщини справді економіка, яку не зупинити. Кожне робоче місце, кожна гривня внесена до нашого бюджету — це внесок в нашу перемогу. Я вдячна кожному, хто вірить в Київську землю, Таращу, наших людей і допомагає нам долати ті перешкоди, які стоять перед нашою країною. Ми і далі працюємо, щоб створити найкомфортніші умови для інвесторів".

Такий проєкт свідчить про те, що світ визнає Україну сильною державою і рівноправним гравцем, — акцентував Ігор Осташ, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані (2016—2022):

"Ми є свідками унікальної події, коли під час війни на український ринок зайшли одні з найкращих виробників і компаній на ринку Близького Сходу. Це дійсно дуже добрий знак, що Україна стає привабливою для інвестора. МЗС, наше посольство в Лівані підтримувало цей проєкт. Це означає, що Україна стає сильною".

До повномасштабного вторгнення рф експортували велику рогату худобу через порти на Близький Схід живою вагою. Після початку великої війни і блокуванням агресором українських портів, власники бізнесу вирішили переформатувати діяльність з вирощування та продажу живою вагою на переробку, виготовлення та експорт продуктів з доданою вартістю.