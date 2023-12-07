Жители Херсона в очередной раз получили помощь от Smart Maritime Group

Уже четвертый грузовик с продуктовыми наборами, которые закупил Smart Maritime Group в сотрудничестве с инвестиционно-промышленной группой "Смарт-Холдинг", прибыл в Херсон. 4 000 дневных рационов марки "Верес" местные волонтеры помогают распространить среди жителей Корабелла.

Микрорайон Корабел, еще в народе называют Островом, сейчас одна из самых опасных частей города. Сообщающийся с другой частью Херсона мостами, он находится на Днепре, а с другого берега – уже временно оккупированная часть области. Несмотря на все риски, люди не покидают родной дом – слишком много вытерпели.

"Эти люди пережили очень много. И оккупацию, и наводнение, и сейчас под обстрелами живут. Искренне благодарен за очередную поддержку", — отмечает Виктор Тоцкий, глава блока ОСМД "Берег 5" и "Берег 7". Жители этих домов тоже получили продуктовые наборы. В первую очередь помощь оказывают людям из социально уязвимых категорий, среди которых и многие ветераны судоремонтного завода.

За четыре месяца Smart Maritime Group доставила в Херсонскую область уже 16 000 пищевых наборов. На это направление поддержки выделено около 5 млн грн. В суточном рационе – сытные и вкусные блюда, которыми можно утолить голод, особенно когда нет возможности готовить. А такое на Корабел случается нередко. Кроме продовольственной помощи после освобождения правобережья Херсонщины SMG помогает общине вернуться к нормальным условиям жизни: оказывала поддержку ГСЧС с ликвидацией последствий теракта на дамбе и с восстановлением энергоснабжения в Херсоне.

"Враг методически делает жизнь херсонцев невыносимой. Оккупация, подрыв Каховской дамбы, теперь непрерывные обстрелы. Людям несказанно тяжело. Мы также не можем работать здесь — после 24 февраля Херсонская верфь стоит. Но делаем все возможное, чтобы помочь местным. Они должны чувствовать поддержку — время очень сложное. Собственными силами людям, особенно из уязвимых категорий, трудно справиться", — отмечает генеральный директор Smart Maritime Group Дмитрий Красников.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения "Смарт-Холдинг" направил более 1,8 млрд грн в поддержку военных, медицинских учреждений и пострадавших от оккупантов жителей. Военным и гражданским в прифронтовых регионах Украины передали почти 300 тысяч продуктовых наборов.